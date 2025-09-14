Поиск

Иностранные IT-площадки оштрафованы на 90 млн руб. в 2025 г. за хранение запрещенной информации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Неудаление запрещенной в РФ информации на иностранных IT-площадках в этом году повлекло наложение на них оборотных штрафов на сумму в размере 90 млн руб., сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

"С начала 2025 года по настоящее время общая сумма наложенных штрафов составляет более 90 млн рублей", - сказал он на заседании в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Представитель РКН подчеркнул, что ведомство продолжает работу по привлечению к административной ответственности иностранных агентов за отсутствие маркировки в распространяемых ими материалах.

"Всего наложено штрафов на сумму более одного миллиарда рублей с начала действия соответствующей нормы. С начала 2025 года - более 7 миллионов рублей", - заявил Ижко.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

