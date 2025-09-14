Поиск

Кандидат от "Единой России" Махонин лидирует на выборах губернатора Пермского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 78,15% голосов по итогам обработки 0,73% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Олег Постников (ЛДПР) с 6,72% голосов; на третьем - Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ) с 6,52% голосов.

На четвертом месте - Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,66%. На пятом месте - Денис Шитов ("Новые люди") с 3,62% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Борьбу за пост губернатора Пермского края ведут пять кандидатов: Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди"), Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Дмитрий Махонин ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора с 2020 года.

Дмитрий Махонин Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Около 1,4 тыс. атак на портал ЦИК зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах РФ

Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Кандидат от "Единой России" Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Собрание депутатов НАО избрало губернатором региона Ирину Гехт

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке

Памфилова сообщила, что ресурсы ЦИК РФ подвергаются беспрецедентной DDoS-атаке
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });