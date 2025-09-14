Кандидат от "Единой России" Махонин лидирует на выборах губернатора Пермского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 78,15% голосов по итогам обработки 0,73% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте - Олег Постников (ЛДПР) с 6,72% голосов; на третьем - Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ) с 6,52% голосов.

На четвертом месте - Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,66%. На пятом месте - Денис Шитов ("Новые люди") с 3,62% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Борьбу за пост губернатора Пермского края ведут пять кандидатов: Ксения Айтакова (выдвинута реготделением КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди"), Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Дмитрий Махонин ("Единая Россия"), который занимает должность губернатора с 2020 года.