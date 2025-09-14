Поиск

Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 60%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в Севастополе на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов составила 60,7% к 18:00 воскресенья по московскому времени, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) - данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ", - говорится в сообщении.

В основные дни выборов - 12, 13, 14 сентября - граждане могут голосовать, посетив избирательный участок лично и на дому, а также дистанционно - электронным способом, если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.

Жители города могли заранее отдать свои голоса не только за кандидатов на пост губернатора, но и за депутатов двух муниципальных округов. По данным Севгоризбиркома, такой возможностью воспользовались более 127 тысяч человек - более 37% от общего числа избирателей региона.

По данным на 1 июля 2025 года, в городе зарегистрировано 342 786 человек, имеющих право голоса.

Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00.

На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Илья Журавлев (Севастопольское городское отделение ЛДПР); Ирина Салина (реготделение в Севастополе партии "Новые люди"); Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - за правду" в Севастополе); Геннадий Кушнир (Севастопольское городское отделение КПРФ); действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Севастопольское региональное отделение партии "Единая Россия").

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Около 1,4 тыс. атак на портал ЦИК зафиксировано с начала избирательной кампании в регионах РФ

Кандидат от "Единой России" Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });