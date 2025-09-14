Явка на выборах губернатора Севастополя превысила 60%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в Севастополе на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов составила 60,7% к 18:00 воскресенья по московскому времени, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) - данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ", - говорится в сообщении.

В основные дни выборов - 12, 13, 14 сентября - граждане могут голосовать, посетив избирательный участок лично и на дому, а также дистанционно - электронным способом, если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.

Жители города могли заранее отдать свои голоса не только за кандидатов на пост губернатора, но и за депутатов двух муниципальных округов. По данным Севгоризбиркома, такой возможностью воспользовались более 127 тысяч человек - более 37% от общего числа избирателей региона.

По данным на 1 июля 2025 года, в городе зарегистрировано 342 786 человек, имеющих право голоса.

Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00.

На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Илья Журавлев (Севастопольское городское отделение ЛДПР); Ирина Салина (реготделение в Севастополе партии "Новые люди"); Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - за правду" в Севастополе); Геннадий Кушнир (Севастопольское городское отделение КПРФ); действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Севастопольское региональное отделение партии "Единая Россия").