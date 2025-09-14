Поиск

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

Речь идет о Белгородской и Брянской областях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ зафиксировали 10 фактов совершения попыток терактов с применением БПЛА на избирательных участках в Белгородской и Брянской областях, пострадавших в результате инцидентов нет, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.

"Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели они не достигли, работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась", - сказал Габдурахманов в воскресенье на брифинге в ЦИК России, говоря о состоянии правопорядка и общественной безопасности при проведении голосования на территории РФ.

"В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. В целом было зафиксировано 10 фактов, из них семь - в Белгородской (области - ИФ), три - в Брянской", - добавил он.

Никто из голосующих и членов избиркомов не пострадал, подчеркнул представитель полиции.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

