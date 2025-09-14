Поиск

Новая система ГАС "Выборы 2.0" отработала штатно на всех кампаниях ЕДГ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новая цифровая платформа для голосования ГАС "Выборы 2.0", на которой впервые прошли все кампании в единый день голосования (ЕДГ), отработала штатно, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"У нас первый год, когда полностью ведутся все кампании единого дня голосования на новой версии ГАС "Выборы". Которую мы раньше называли "Цифровой платформой "Выборы", а сейчас она официально стала "ГАС "Выборы 2.0". Это централизованная цифровая платформа выборов, работающая на современном отечественном технологическом стеке, на отечественной аппаратной платформе, имеющая, на наш взгляд, очень высокую степень защиты", - сказал Качанов в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.

"Система в течение единого дня голосования работает. Продолжается и будет какое-то время продолжаться процедура ввода протоколов и подсчет голосов. Система демонстрирует штатную работу, что нас всех очень радует", - отметил он.

Глава ЦИК РФ Элла Панфилова отметила, что Качанов является главным конструктором этой новой системы.

"Система в течение всего года проходила обкатку на муниципальных кампаниях, были проведены общероссийские тренировки Центральной избирательной комиссии с участием комиссий всех уровней. Как мы говорим, боевого слаживания комиссий", - сказал Качанов.

