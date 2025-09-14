Дрозденко набирает 80,7% голосов на выборах главы Ленобласти после подсчета 34% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") по-прежнему находится в лидерах на выборах губернатора региона с 80,7% после обработки 34% протоколов, следует из данных ЦИК.

За Дрозденко проголосовали 228 780 человек, за ним следует Андрей Лебедев (ЛДПР) с 8,14% (23 065) и Игорь Новиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,74% (10 608).

На пост губернатора Ленобласти также претендуют Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - у него 3,35% (9 504) и Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,59% (7 352).

По состоянию на 1 июля в Ленобласти более 1,4 млн избирателей.

На предыдущих выборах главы региона в 2020 году за Дрозденко свои голоса отдали 83,61% избирателей.