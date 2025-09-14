Поиск

"Единая Россия" лидирует на выборах в калужское законодательное собрание

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" набирает 58,71% голосов на выборах в законодательное собрание Калужской области после обработки 21,42% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР с 9,82%, на третьем - КПРФ - 9,23%. "Справедливая Россия - за правду" набирает на региональных выборах 7,91%, партия "Новые люди" - 5,54%, "Партия пенсионеров" - 5,38%.

По данным на 18:00 мск явка избирателей в регионе составила 40,14%.

В Калужской области с 12 по 14 сентября прошли выборы регионального и местного масштаба. В регионе выбрали губернатора области, депутатов областного заксобрания и депутатов муниципальных образований. В области работали 711 избирательных участков.

Калужская область Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Костюк побеждает на выборах главы ЕАО, набирая 82,84% голосов после подсчета 98% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });