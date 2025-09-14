"Единая Россия" лидирует на выборах в калужское законодательное собрание

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" набирает 58,71% голосов на выборах в законодательное собрание Калужской области после обработки 21,42% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте ЛДПР с 9,82%, на третьем - КПРФ - 9,23%. "Справедливая Россия - за правду" набирает на региональных выборах 7,91%, партия "Новые люди" - 5,54%, "Партия пенсионеров" - 5,38%.

По данным на 18:00 мск явка избирателей в регионе составила 40,14%.

В Калужской области с 12 по 14 сентября прошли выборы регионального и местного масштаба. В регионе выбрали губернатора области, депутатов областного заксобрания и депутатов муниципальных образований. В области работали 711 избирательных участков.