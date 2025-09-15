ВККС рассмотрит вопрос о рекомендации Краснова на должность председателя Верховного суда РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в понедельник на внеочередном заседании решит, рекомендовать ли генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

Согласно российскому законодательству, глава Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ после получения положительного заключения ВККС.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после кончины бывшего председателя Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Подносова скончалась 22 июля на 72 году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.

Краснов стал генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СК РФ. В минувшем январе президент РФ Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.