Поиск

ВККС рассмотрит вопрос о рекомендации Краснова на должность председателя Верховного суда РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в понедельник на внеочередном заседании решит, рекомендовать ли генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

Согласно российскому законодательству, глава Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ после получения положительного заключения ВККС.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после кончины бывшего председателя Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Подносова скончалась 22 июля на 72 году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.

Краснов стал генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СК РФ. В минувшем январе президент РФ Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.

Верховный суд Владимир Путин Игорь Краснов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });