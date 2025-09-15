"Единороссы" побеждают на выборах в Магаданскую облдуму после подсчета 100% протоколов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получила более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным Центризбиркома, "Единая Россия" набирает 65,89% голосов, на втором месте ЛДПР - 12,83%, на третьем КПРФ - 8,40%.

Партия "Новые люди", впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, "Справедливая Россия - за правду" - 5,22%.

В состав областной думы входит 21 депутат, из них 11 избираются по партийным спискам, десять - по одномандатным округам. В выборах в областную думу участвовали пять политических партий: ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия - за правду", КПРФ, "Новые люди".

В регионе работали 84 избирательных участка. В списки избирателей внесено 95 тыс. 726 человек.

Выборы депутатов Магаданской областной думы седьмого созыва прошли в сентябре 2020 года. Большинство мест - 16 из 21 - получили представители партии "Единая Россия", по два места досталось ЛДПР и "Справедливой России", одно - КПРФ. Явка составила почти 34%.