Поиск

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края победу одержал действующий губернатор региона Дмитрий Махонин ("Единая Россия") с 70,94% голосов, следует из видетрансляции ЦИК России.

На втором месте - представитель от партии КПРФ Ксения Айтакова с 10,3% голосов.

Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом: Олег Постников (ЛДПР) - 7,89% голосов, Денис Шитов (Новые Люди) - 5,87%, Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,26%.

В телеграм-канале регионального Избиркома сообщается, что по состоянию на 18:00 воскресенья средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 тыс. 238 избирателей, что превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020, но и 2017 годов.

Голосование в Пермском крае в этот раз проходило в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября, а также с использованием дистанционных технологий. В списки избирателей включены 1 млн 971 тыс. 661 человек.

Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

В феврале 2020 года он возглавил регион в качестве врио главы региона. На губернаторских выборах в 2020 году итоговая явка составляла 35,72%. Победу одержал Махонин, за него проголосовали 75,69% избирателей.

Дмитрий Махонин Единая Россия Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });