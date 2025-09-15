Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края победу одержал действующий губернатор региона Дмитрий Махонин ("Единая Россия") с 70,94% голосов, следует из видетрансляции ЦИК России.

На втором месте - представитель от партии КПРФ Ксения Айтакова с 10,3% голосов.

Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом: Олег Постников (ЛДПР) - 7,89% голосов, Денис Шитов (Новые Люди) - 5,87%, Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 3,26%.

В телеграм-канале регионального Избиркома сообщается, что по состоянию на 18:00 воскресенья средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 46,29% или 913 тыс. 238 избирателей, что превосходит аналогичные показатели выборов губернатора Пермского края не только 2020, но и 2017 годов.

Голосование в Пермском крае в этот раз проходило в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября, а также с использованием дистанционных технологий. В списки избирателей включены 1 млн 971 тыс. 661 человек.

Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

В феврале 2020 года он возглавил регион в качестве врио главы региона. На губернаторских выборах в 2020 году итоговая явка составляла 35,72%. Победу одержал Махонин, за него проголосовали 75,69% избирателей.