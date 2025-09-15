Поиск

Балтфлот РФ провел тренировку по борьбе морскими дронами в рамках учения "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Балтийский флот России провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами условного противника в рамках совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В учении было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, тренировка состоялась в Балтийской военно-морской базе. Морские дроны условного противника имитировали бэзэкипажные катера типа "Лезвие" и "Зефир".

"В ходе практической части учения расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия", - сообщило Минобороны РФ.

Стратегическое учение "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

Балтфлот Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7161 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });