Балтфлот РФ провел тренировку по борьбе морскими дронами в рамках учения "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Балтийский флот России провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами условного противника в рамках совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В учении было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, тренировка состоялась в Балтийской военно-морской базе. Морские дроны условного противника имитировали бэзэкипажные катера типа "Лезвие" и "Зефир".

"В ходе практической части учения расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия", - сообщило Минобороны РФ.

Стратегическое учение "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.