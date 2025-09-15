Поиск

"Единая Россия" получает большинство в новосибирском заксобрании и горсовете

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 99% бюллетеней на выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по партийным спискам более 50% набирает "Единая Россия", сообщила в понедельник председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона.

"Партия "Единая Россия" набрала 51,94%, партия КПРФ - 11, 33%, ЛДПР - 9,35%, "Новые люди" - 7,86%, "Справедливая России - за правду" - 7,76%, "Партия пенсионеров" - 6,57%, партия "Родина" - 1,14%, партия "Зеленые" - 0,89%", - сказала она.

По одномандатным избирательным округам "единороссы" получают 29 мандатов, КПРФ - шесть, "Новые люди", "Родина" и "Справедливая Россия" - по одному кандидату.

В горсовете Новосибирска из 50 мандатов по одномандатным округам 40 получает "Единая Россия", шесть - КПРФ, три - "Новые люди", один - от партии "Родина".

"Это предварительные итоги. Никаких грубых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не было", - сказала она.

Со своей стороны, губернатор региона Андрей Травников отметил, что выборы были очень конкурентными.

Явка составила 32,8% в целом по региону, в Новосибирске - 23,74%

На выборах депутатов заксобрания в 2020 году явка в регионе в целом составила чуть более 28%, а в Новосибирске, где также выбирали депутатов горсовета - 21%.

По итогам выборов в заксобрание в 2020 году по спискам "Единая Россия" получила 38,13% (18 депутатов), КПРФ - 16,63% (семь депутатов), ЛДПР - 13,58% (шесть депутатов), "Новые люди" - 6,92% (три депутата), "Справедливая Россия" - 6,12% (два депутата) "Партия пенсионеров" - 5,69% (два депутата). "Родина", "За правду", "Зеленые" и "Партия роста" не прошли 5% барьер.

По одномандатным округам "единороссы" получили 27 мест, КПРФ - шесть, "Родина" - два, еще три мандата получили самовыдвиженцы.

На выборах в горсовет по 50 одномандатным округам в 2020 году "единороссы" получили 23 мандата, КПРФ - восемь, ЛДПР - четыре, "Зеленые" и "Родина" - по одному. Еще 14 мандатов пришлись на самовыдвиженцев, часть из которых перешла во фракцию "Единой России", что и позволило последней сформировать большинство в горсовете.

