Перехватчики МиГ-31БМ обеспечили полет дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе стратегического учения "Запад-2025" отработали удар по условному противнику, их прикрытие обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31БМ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Пара самолетов МиГ-31БМ Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22М3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - сказано в сообщении министерства.

"Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

По официальным данным, бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

МиГ-31БМ - модернизированная версия двухместного сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По официальной информации, самолет предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.