Поиск

Перехватчики МиГ-31БМ обеспечили полет дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на учениях "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе стратегического учения "Запад-2025" отработали удар по условному противнику, их прикрытие обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31БМ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Пара самолетов МиГ-31БМ Воздушно-космических сил в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" обеспечили истребительное сопровождение по маршруту полета экипажей дальней авиации на самолетах Ту-22М3 и осуществили постановку заслонов в воздухе в районе нанесения удара по условному противнику на одном из полигонов", - сказано в сообщении министерства.

"Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

По официальным данным, бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

МиГ-31БМ - модернизированная версия двухместного сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По официальной информации, самолет предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.

ВКС России Минобороны РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя с 81,72% голосов

Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края с 70,94% голосов

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7161 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });