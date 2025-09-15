Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25% после падения в пятницу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в конце прошлой недели, произошедшего на фоне как более "жестких", чем ожидал рынок, решений ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора, так и возросшей геополитической напряженности после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2846,77 пункта (+0,25%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,2%), МКПАО "ВК" (-1,1%), "Русала" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "ММК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине. "Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал он в интервью Fox News. При этом Трамп уточнил, что ранее ситуация была противоположной. Он также сказал, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".

Санкции против банков и торговые пошлины могут быть введены США в отношении России, заявил Трамп. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

Кроме того, президент США Трамп в субботу заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. "Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал президент в соцсети Truth Social.

По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР. "Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил он.

На обломках, найденных в Польше беспилотников после инцидента, произошедшего в ночь на 10 сентября, не обнаружено следов взрывчатых веществ, сообщил в воскресенье в интервью The Guardian глава польского МИД Радослав Сикорский. "Хотя беспилотники, использованные во время вторжения, были способны нести боеприпасы, те, что достигли Польши, не были оснащены взрывчаткой", - сказал Сикорский.

Он отверг предположения о том, что польские ПВО не были готовы к вторжению, учитывая тот факт, что некоторые беспилотники пролетели сотни миль вглубь польской территории и что, согласно отчетам, только три или четыре из примерно 19 были сбиты, сообщает издание. "Беспилотники не достигли целей, был причинен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло на Украине, по украинским меркам, это было бы стопроцентным успехом", - заявил глава МИД Польши.

Центральным событием 12 сентября для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Большинство экспертов и аналитиков перед заседанием регулятора ожидали, что ключевая ставка будет снижена на 200 базисных пунктов (до 16% годовых); лишь небольшая часть экономистов прогнозировало меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ставке. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, отметил ЦБ. Дезинфляционные риски при этом связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает регулятор.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе. За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%. В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов. Аналитики Morgan Stanley на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,0,6%), что говорит о вероятном сохранении нейтральных настроений на фондовых биржах США 15 сентября.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник отмечается в основном позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи, Японии и Китая подрастают на 0,3-0,9%, и лишь индекс Австралии снижается на 0,3%.

Мировые цены на нефть 15 сентября утром демонстрируют умеренное повышение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,58%, до $67,38 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,62%, до $63,08 за баррель.