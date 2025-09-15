Шапша побеждает на выборах главы Калужской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Калужской области и кандидат от партии "Единая Россия" Владислав Шапша побеждает на выборах главы региона после обработки 99,86% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Шапша набирает 72,22%. На втором месте Надежда Ефремова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 8,98% голосов, на третьем - Николай Яшкин (КПРФ) - 6,53%, на четвертом - Степан Опарышев (ЛДПР) - 4,75%, на пятом - Иван Родин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 4,38%.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней - с 12 по 14 сентября. Явка, по данным на 18:00 воскресенья (по Москве), составила 42,08%, что превышает явку на прошлых выборах губернатора региона в 2020 году.

В 2020 году Шапша набрал 71,2% голосов.

На выборную должность губернатора в Калужской области было зарегистрировано пять кандидатов.