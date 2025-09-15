Поиск

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, следствие полагает, что "в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга".

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК Участникам группы предъявлены обвинения.

"Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации", - сказала Петренко.

Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками управления "К" ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установили и задержали пять подозреваемых участников этой организованной преступной группы. Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск.

"В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений", - сказала Петренко.

Имена фигурантов дела не названы.

