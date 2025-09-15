Поиск

Россия задействовал авиацию и атомную подлодку на учении "Запад-2025" в Баренцевом море

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Противолодочная авиация Северного флота отработала поиск и уничтожение атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море в ходе стратегического учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В масштабном противолодочном мероприятии были задействованы самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные противолодочные вертолеты Ка-27М. Условного противника обозначала одна из атомных подводных лодок Северного флота", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, экипажам противолодочных самолетов была поставлена задача обнаружить подлодку "противника", которая выполняла скрытое патрулирование. "На данном этапе учения самолеты Ту-142 и Ил-38 выполнили сброс гидроакустических буев в заданном полигоне. Радиогидроакустические буи различных типов, способные работать в разных частотных диапазонах, создали обширное акустическое поле, что позволило обнаружить, классифицировать подводный объект и выявить точные координаты "цели", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что после отработки элементов маневрирования и поддержания контакта с целью экипажи вертолетов Ка-27М сбросили практические бомбы по курсу подлодки, тем самым принудив ее экипаж к всплытию.

Ранее сообщалось, что в рамках учения "Запад-2025" Северный флот отрабатывает защиту береговых объектов и гарнизонов, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" началось 12 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах на территории Белоруссии и РФ, в Балтийском и Баренцевом морях.

Ка-27 Северный флот Баренцево море Минобороны Белоруссия
Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

