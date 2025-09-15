Общественные наблюдатели не выявили нарушений на прошедших выборах в России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Ситуационном центре Общественной палаты России по общественному наблюдению за выборами в Единый день голосования (ЕДГ-2025) констатируют отсутствие нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования.

"Основной вывод - никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не было", - заявил на пресс-конференции сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова отметила, что более 61 тысячи общественных наблюдателей были представлены ведомством.

С 12 по 14 сентября проходило более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе. Всего проголосовать могли около 55 млн избирателей. Проводились выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тысяч мандатов и выборных должностей.