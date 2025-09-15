Поиск

Более 900 бюллетеней признаны недействительными на 20 избирательных участках в 9 субъектах РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В рамках прошедшего голосования в девяти регионах РФ на 20 избирательных участках признаны недействительными 908 бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Что касается признания бюллетеней недействительными. По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ на текущий момент, в девяти из них - в республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях –на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.

По ее оценке, эта цифра "незначительная", с учетом того, сколько всего было выдано бюллетеней.

Среди причин, по которым бюллетени были признаны недействительными, Памфилова назвала нарушение порядка голосования вне помещения (республика Коми, Воронежская, Омская области), превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика голосования над числом заявленных избирателей (Воронежская и Орловская области), выдача избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу избирателям, зарегистрированным по месту жительства в другом округе (в Самарской области).

С 12 по 14 сентября в России прошло более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Были проведены выборные кампании разного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежало около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

Центризбирком ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });