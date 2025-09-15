Более 900 бюллетеней признаны недействительными на 20 избирательных участках в 9 субъектах РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В рамках прошедшего голосования в девяти регионах РФ на 20 избирательных участках признаны недействительными 908 бюллетеней, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Что касается признания бюллетеней недействительными. По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ на текущий момент, в девяти из них - в республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях –на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.

По ее оценке, эта цифра "незначительная", с учетом того, сколько всего было выдано бюллетеней.

Среди причин, по которым бюллетени были признаны недействительными, Памфилова назвала нарушение порядка голосования вне помещения (республика Коми, Воронежская, Омская области), превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика голосования над числом заявленных избирателей (Воронежская и Орловская области), выдача избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу избирателям, зарегистрированным по месту жительства в другом округе (в Самарской области).

С 12 по 14 сентября в России прошло более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Были проведены выборные кампании разного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежало около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.