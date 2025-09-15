Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по транспортным объектам Украины, местам хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение нанесены удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах.