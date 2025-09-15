Поиск

На субсидирование перелетов между Камчаткой и Владивостоком направили 149 млн руб.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Выделены средства на субсидирование авиаперелетов по маршруту Петропавловск-Камчатский - Владивосток для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ в понедельник.

"На эти цели будет дополнительно направлено 148,5 млн рублей. В период с 1 сентября по 30 ноября текущего года планируется перевезти 16,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря субсидированию для жителей ДФО цена билета между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком составит 9 тыс. рублей.

В свою очередь в ходе совещания в правительстве РФ вице-премьер Виталий Савельев напомнил, что в России поддержка воздушных перевозок осуществляется в рамках трех программ субсидирования.

"Они обеспечивают поддержку перевозок социально незащищенных граждан, субсидирование перевозок по региональным маршрутам в обход Москвы, а также перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа", - сказал Савельев.

В 2025 году в рамках трех программ планируется перевезти около 5 млн человек, объем программ субсидирования перевозок составит 24,6 млрд рублей. Почти 16 млрд рублей от этой суммы выделено на маршруты в ДФО. Планируется перевезти 1,6 млн пассажиров. Маршрутная сеть будет расширена до 147 направлений.

Ранее, в августе, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что перелет из Петропавловска-Камчатского во Владивосток обходится жителям региона вдвое дороже, чем перелет в Москву. В связи с этим он просил правительство РФ способствовать в решении этой проблемы.

