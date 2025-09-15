Поиск

На создание научной инфраструктуры Роспотребнадзора из бюджета направлено 37 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на первом этапе программы "Санитарный щит" на создание лабораторной и научной инфраструктуры Роспотребнадзора из федерального бюджета направлено более 37 млрд рублей.

"Мы направили из федерального бюджета на цели создания лабораторной и научной инфраструктуры Роспотребнадзора более 37 млрд рублей и продолжим вкладывать инвестиции в обеспечение биологической безопасности страны", - сказала Голикова на мероприятии по вводу в эксплуатацию новых объектов Роспотребнадзора с участием президента Владимира Путина.

Первый этап реализации проекта "Санитарный щит" завершается в 2025 году.

