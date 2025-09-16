Поиск

Госдума откроет осеннюю сессию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое заседание осенней сессии.

Повестка предусматривает, что заседание начнется с выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Также запланированы выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

В ходе заседания, в частности, будет рассмотрен "законопроект, который направлен на поддержку и мотивацию граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, имеющих боевые заслуги, - о возможности присвоения очередных воинских званий без прохождения ими военных сборов", сказал журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

