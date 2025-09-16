В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.

"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание потушили. Пострадавших нет, добавил он.