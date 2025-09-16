Поиск

Уничтожено 87 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 87 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

По информации министерства, 30 дронов ВСУ нейтрализованы над территорией Курской области, 18 - над территорией Ставропольского края, 11 - над территорией Ростовской области, 10 - над территорией Брянской области, 5 - над территорией Тульской области, четыре - над территорией Рязанской области, три - над территорией Республики Крым, по два БПЛА сбиты над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному - над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря.

Нижегородская область Брянская область Воронежская области Черное море
