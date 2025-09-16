Поиск

В РФ сообщили об ударах группировки "Восток" по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесла удары по семи бригадам в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по семи бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

"ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину и 15 автомобилей", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в ДНР и Харьковской области.

По информации ведомства, потери армии Украины за сутки составили: более 230 военнослужащих, 29 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали военные.

По их данным, группировка нанесла удары по восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР, потери ВСУ составили: до 260 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Димитров и Красноармейск (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

Военные заявили, что потери украинской армии за сутки составили: до 445 военнослужащих, боевая бронемашина и четыре автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и шесть складов материальных средств", - сказали в ведомстве.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по пяти украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - заявили военные.

