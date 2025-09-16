Поиск

В Забайкалье в озере затонул вездеход геологов

Четыре человека спаслись, пятеро пропали, они могли погибнуть, считают в СК

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - КС - В Забайкальском крае в одном из озер Каларского района затонул вездеход, в котором находилось девять геологов, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

"Работники "ГеоТех" (филиал "Гидростроя") выехали из Чины для проведения геологоразведочных работ. Вездеход затонул в озере, четыре человека смогли выбраться на берег. Это произошло в понедельник, однако в том районе нет связи, поэтому о происшествии стало известно только когда четыре человека смогли добраться до населенного пункта", - сообщил собеседник агентства.

Судьба пятерых человек неизвестна. На их поиски готовятся отправиться специалисты "Забайкалпожспаса".

В СКР не исключают, что пропавшие погибли. Уголовное дело по факту аварии возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

По версии следствия, гусеничный вездеход, принадлежащий одному ООО, затонул при переправе через водоем в 15 километрах от поселка Чина. "По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия", - сказано в сообщении. Следователи осмотрят место происшествия, допросят владельцев вездехода, назначат судебные медицинские экспертизы.

В прокуратуре Забайкалья сообщили, что проконтролируют расследование этого дела и проверят обстоятельства случившегося. По данным надзорного ведомства, вездеход затонул в труднодоступной местности.

