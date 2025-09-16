Володин призвал депутатов Госдумы повышать качество законотворчества

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии передал депутатам пожелания эффективной работы от президента Владимира Путина и призвал повышать качество законотворчества.

"Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин.

По его словам, Путин "делает все для того, чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан". "Нам, со своей стороны, конечно, надо сделать все для повышения качества работы", - отметил спикер.

Он сообщил, что в думском законотворческом портфеле 1174 законопроекта, из которых два приняты в втором чтении, 251 законопроект - в первом чтении, 921 находится на стадии предварительного рассмотрения.

По мнению Володина, важно реализовывать думскую повестку с более широким охватом регионального формата.

"Мы все это будем с вами поощрять и делать возможное, создавая условия для того, чтобы мы как можно более тесно работали с регионами", - сказал он.

По его словам, обсуждение вопросов на уровне региона обеспечивают большее понимание, "как наши законы работают и насколько эффективно их правоприменение, что позволяет потом нам вносить изменения в законодательство".

Володин также отметил, что в Думе при рассмотрении вопросов, требующих участия представителей регионов, используется видеоконференцсвязь, либо депутаты выезжают в регионы, в рамках заседания выездных Советов Думы, профильных комитетов.

Также и в пленарном заседании, открывающем осеннюю сессию, представители региональных парламентов принимают участие по видеосвязи, добавил спикер.