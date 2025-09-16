Поиск

Упрощение аренды федерального имущества аэродромов одобрено в I чтении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества аэродромов гражданской авиации с их операторами будет осуществляться без конкурсов или аукционов.

Законопроект № 930544-8 в мае внесло в парламент правительство.

Сейчас по закону "О защите конкуренции" договоры аренды государственного или муниципального имущества, находящегося у унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, можно заключать только через конкурсы или аукционы. Исключения допускаются, если иной порядок прямо установлен федеральным законом или актом правительства.

В то же время по статье 49 Воздушного кодекса эксплуатацию аэродрома гражданской авиации и его соответствие федеральным авиационным правилам обеспечивает оператор - то есть лицо, которое владеет аэродромом на праве собственности, аренды или ином законном основании и эксплуатирует его для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов. Таким образом, как отмечают авторы, в случае с аэродромами конкуренции нет, так как у каждого аэродрома есть свой оператор, и никто другой не может выполнять его функции.

Проект предлагает дополнить статью 49 Воздушного кодекса положением о том, что договор аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за государственным унитарным предприятием, заключается непосредственно с оператором аэродрома без проведения конкурсов или аукционов. То есть предлагается разрешить заключать договор аренды напрямую с оператором.

"Предлагаемые изменения позволят существенно сократить срок передачи федерального недвижимого имущества в аренду операторам аэродромов гражданской авиации (без издания соответствующего акта правительства), обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, а также эффективное использование и сохранность государственного имущества", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

правительство Госдума
