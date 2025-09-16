Поиск

Генпрокуратура РФ за полгода отразила более 10 тыс. кибератак на свои системы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. внешних кибератак на инфраструктуру Генпрокуратуры РФ отражено за первое полугодие текущего года, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тыс. внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал Краснов, выступая на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

По его словам, для защиты от внешних угроз прокуроры полностью перешли на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение.

Также в ведомстве используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений.

