Рябков назвал не новым желание США стать лидером в сфере поставок углеводородов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В призывах президента США Дональда Трампа к Европе перестать покупать нефть у России нет ничего нового, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не думаю, что здесь есть какой-то элемент новизны. Позиция администрации США относительно того, что и в этой сфере, в сфере поставок углеводородов на мировые рынки, США должны стать бесспорным лидером и по сути дела навязать свою продукцию, в частности, союзникам в Европе по ценам, которые несопоставимы с тем, что предлагаем мы, - эта позиция корнями уходит в первый срок президентства Трампа", - сказал он журналистам в Москве, комментируя соответствующие заявления американского президента.

"Мы имеем форматы и каналы обсуждения ситуации на мировых рынках нефти и природного газа, которые работают. Наши компании, наши энергетики и экономический блок правительства знают, как себя вести в этой ситуации. Так что здесь нет повода для дополнительных ненужных спекуляций", - подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил: "Для нас главное, что администрация США привержена выправлению отношений. Встреча в Анкоридже и мощный импульс, который лидеры (России и США - ИФ) придали движению именно в этом направлении, показали всему миру, что к чему, и мы работаем именно в этих рамках".