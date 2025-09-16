В рамках учения "Запад-2025" десантирование выполнили 300 военнослужащих

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения ВДВ России выполнили десантирование личного состава и техники парашютным способом в ходе основного этапа стратегического учения "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Всего было десантировано свыше 300 военнослужащих, более 10 единиц боевых машин десанта БМД-2, шесть грузовых парашютных платформ с материальными средствами из восьми самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, после перелета на дальнее расстояние на самолетах Ил-76МД военнослужащие десантировались в тыл условного противника и приступили к выполнению учебно-боевой задачи.

"Десантники отработали ряд тактических задач, включавших в себя десантирование передовой группы батальона парашютным способом на одну из площадок приземления, действия по недопущению подхода ближайших резервов противника к району десантирования, завершение уничтожения противника в населенном пункте и взятие его под контроль, десантирование главных сил батальона, уничтожение противника на площадке приземления в ходе десантирования и при выдвижении в пункты сбора", - сообщили в Минобороны РФ.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" проходит на полигонах обеих стран, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.