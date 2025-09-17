Верховный суд определит правила расчета размера выплат потерпевшему в ДТП

Суд сформулирует правила применения методик ЦБ и Минюста в этой ситуации

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России определит, как правильно рассчитывать размер выплат от страховой компании и виновника ДТП в пользу потерпевшего, пишет "Коммерсантъ". Нижестоящие инстанции отдали предпочтение методу исчисления суммы возмещения по методике Банка России, альтернативный подход заключается в применении правил Минюста.

На рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС передана жалоба ООО "Мехобработка - XXI век", автопоезд которой попал в июле 2023 года в ДТП с участием других грузовиков с прицепами. После аварии эта компания обратилась за возмещением в "Ингосстрах", который застраховал ответственность ООО "Интра Логистикс" - владельца автомашины, водитель которой был виновником аварии и погиб в ней. У владельца грузовика были договор ОСАГО и соглашение о добровольном страховании гражданской ответственности (ДСАГО) с лимитом выплат 3 млн рублей.

Страховщик выплатил 1,24 млн рублей, рассчитав расходы на восстановительный ремонт автомобиля "Мехобработки - XXI век" по единой методике ЦБ, утвержденной положением от 4 марта 2021 года №755-П. Компания сочла эту сумму заниженной и обратилась за независимой экспертизой, которая установила стоимость ремонта грузовика с полуприцепом в 6,94 млн рублей. Расчет велся по Методическим рекомендациям по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки (методика Минюста 2018 года).

В итоге спор пришлось решать в судебном порядке. В своем иске "Мехобработка - XXI век" просила взыскать с "Ингосстраха" доплату за ремонт в размере 2,16 млн рублей (учитывая лимит и ранее перечисленную сумму) и еще 400 тысяч рублей неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения. С "Интра Логистикс" истец требовал оставшуюся сумму ремонта - 3,54 млн рублей, которые не покрывались страховкой.

С этой компании Арбитражный суд Москвы взыскал 420 тысяч рублей с учетом экспертного заключения, основанного на методике ЦБ. Размер ущерба по нему был оценен в 1,66 млн рублей. Взысканная сумма представляла собой разницу между этой оценкой и произведенной выплатой.

Требования к "Ингосстраху" были отклонены. Свое решение первая инстанция обосновала тем, что расчеты именно по методике ЦБ были предусмотрены в договоре добровольного страхования "Интры Логистикс" с "Ингосстрахом". По мнению суда, страховщик надлежащим образом исполнил свои обязательства перед истцом, а оставшаяся сумма должна быть взыскана с причинителя вреда в качестве возмещения ущерба. Апелляция и окружная кассация поддержали эти выводы.

Однако такой исход дела не удовлетворил истца, и он обратился в ВС. Применительно к выбору правил расчета стоимости ремонта "Мехобработка - XXI век" указывает, что не является стороной договора с "Ингосстрахом", который предписывает расчет ущерба по методике ЦБ. По мнению истца, такая методика, как и закон об ОСАГО, в принципе не применяется к отношениям между причинителем вреда, застраховавшим свою ответственность, и потерпевшим, которому в результате ДТП был причинен вред (жизни, здоровью или имуществу). Следовательно, по мнению пострадавшей компании, расчет нужно произвести на основании методики Минюста 2018 года и взыскивать возмещение в пределах лимита именно со страховщика. Причинитель же вреда возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, если выплат по страховке оказалось недостаточно для покрытия затрат на ремонт, считает истец. Эти доводы заинтересовали ВС, дело передали в СКЭС, заседание назначено на 1 октября.