Липецкие власти предупредили о появлении поддельного аккаунта вице-губернатора Котляровой

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области предупредили о появлении поддельного аккаунта вице-губернатора Юлии Котляровой в мессенджере.

"Мошенники подделали аккаунт вице-губернатора Липецкой области Юлии Котляровой. Аферисты ведут от ее имени переписку в мессенджерах", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Чиновники предупредили, что при получении подозрительных сообщений необходимо быть бдительными и лучше не вступать в переписку: "Не нужно переходить по предлагаемым ссылкам, пересылать документы и персональные данные, выполнять какие-либо просьбы".