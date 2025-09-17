Поиск

В Минобороны РФ сообщили о продвижении в глубину украинской обороны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, войска группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, "Южной" - заняли более выгодные рубежи и позиции, Центра - улучшили положение по переднему краю.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Подразделениями группировки "Запад" нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка, Гороховатка Харьковской области, Кировск и Ямполь (ДНР). Потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch, 28 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня "Сеялка", девять станций РЭБ и склад боеприпасов, сообщает министерство обороны РФ.

Войсками "Южной" группировки нанесено поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населённых пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное (ДНР).

Тут противник потерял до 255 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и горючего, сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Красный Лиман, Ленино, Родинское, Димитров и Красноармейск (ДНР). Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

В зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке.

Минобороны РФ
