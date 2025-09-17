Законопроект Минюста о судебном представительстве поддержали более 77% адвокатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов России обнародовала результаты опроса адвокатского сообщества об отношении к законопроекту Минюста о судебном представительстве.

"Подавляющее большинство респондентов - 77,4% поддержали принятие поправок о профессионализации судебного представительства на основе адвокатуры", - сообщили в пресс-службе ФПА.

Категорически против высказались лишь 7,5% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 4 979 адвокатов, стажеров и помощников адвокатов.

"Мы видим объективную картину. Относительно поправок высказываются разные мнения, но в адвокатском сообществе общее отношение к ним позитивное - концептуально они заслуживают поддержки", - заключила президент ФПА Светлана Володина.

В июне в интервью "Интерфаксу" министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что судебное представительство в судах должны осуществлять адвокаты.

"Такое решение позволит избежать создания параллельных регуляторных режимов, минимизировать затраты бюджетных средств и поспособствует переходу добросовестных практикующих юристов в адвокатуру", - сказал министр.

Позже Минюст внес в Госдуму так называемый закон об обязательном представительстве адвокатов, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять только адвокаты. Исключение составят лишь дела об административных правонарушениях и рассматриваемые мировыми судьями.

