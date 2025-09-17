Поиск

Законопроект Минюста о судебном представительстве поддержали более 77% адвокатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов России обнародовала результаты опроса адвокатского сообщества об отношении к законопроекту Минюста о судебном представительстве.

ИнтервьюДоцент кафедры МГЮА им. Кутафина: диплома юриста не достаточно для участия в судеДоцент кафедры МГЮА им. Кутафина: диплома юриста не достаточно для участия в судеЧитать подробнее

"Подавляющее большинство респондентов - 77,4% поддержали принятие поправок о профессионализации судебного представительства на основе адвокатуры", - сообщили в пресс-службе ФПА.

Категорически против высказались лишь 7,5% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 4 979 адвокатов, стажеров и помощников адвокатов.

"Мы видим объективную картину. Относительно поправок высказываются разные мнения, но в адвокатском сообществе общее отношение к ним позитивное - концептуально они заслуживают поддержки", - заключила президент ФПА Светлана Володина.

В июне в интервью "Интерфаксу" министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что судебное представительство в судах должны осуществлять адвокаты.

"Такое решение позволит избежать создания параллельных регуляторных режимов, минимизировать затраты бюджетных средств и поспособствует переходу добросовестных практикующих юристов в адвокатуру", - сказал министр.

Позже Минюст внес в Госдуму так называемый закон об обязательном представительстве адвокатов, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять только адвокаты. Исключение составят лишь дела об административных правонарушениях и рассматриваемые мировыми судьями.

Константин Чуйченко Минюст ФПА Госдума Светлана Володина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });