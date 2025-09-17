Поиск

Москва будет настаивать на гарантиях безопасности исходя из обязательств Запада

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет настаивать на гарантиях безопасности, которые должны соответствовать международным обязательствам Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" на тему "Украинский кризис".

Министр напомнил, что российская сторона "этого добивалась в феврале 2014 года и затем через год, когда согласовали и одобрили минские договоренности".

"Гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в уставе ООН, и в принятых консенсусом документов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 и в Астане в 2010 году", - заявил Лавров, отметив, что "эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности".

"И на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал министр.

По словам Лаврова, если "какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал Украину".

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

В Кремле считают ошибочным санкционный курс Евросоюза

Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя ВС РФ

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7175 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });