Москва будет настаивать на гарантиях безопасности исходя из обязательств Запада

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет настаивать на гарантиях безопасности, которые должны соответствовать международным обязательствам Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" на тему "Украинский кризис".

Министр напомнил, что российская сторона "этого добивалась в феврале 2014 года и затем через год, когда согласовали и одобрили минские договоренности".

"Гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в уставе ООН, и в принятых консенсусом документов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 и в Астане в 2010 году", - заявил Лавров, отметив, что "эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности".

"И на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал министр.

По словам Лаврова, если "какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории будут действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал Украину".