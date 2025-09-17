Поиск

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт вина почти на треть

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - РФ за восемь месяцев этого года экспортировала вина почти на $4 млн, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 17%, до 2,5 тыс. тонн.

Лидером экспорта продолжают оставаться игристые вина - около 1,5 тыс. тонн более чем на $2,4 млн. На втором месте - виноградные вина в сосудах емкостью 2 литра или менее (более 800 тонн почти на $1,5 млн). РФ также экспортирует виноградные сусла.

Основным покупателем за этот период стал Китай, доля которого составила 31%. На поставки в Белоруссию пришлось 23%, на Казахстан - 15%, Турцию - 8%, Абхазию - 6%.

По данным Statista, на которые ссылается центр, в 2024 году мировой рынок вина оценивался в $333 млрд, к 2030 году прогнозируется его рост на $34 млрд. В 2025 году оборот рынка ожидается на уровне $337 млрд при потреблении около 23,7 млн литров.


