В I чтении принят проект о корректировке налогообложения ООО при выходе из него совладельца

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий правила налогообложении сделок по оплате имуществом доли совладельца, покидающего компанию, которая работает на упрощенной системе налогообложения (УСН). Согласно документу, налог будет взиматься с действительной стоимости доли, которая высчитана после передачи имущества.

Документ (№960728-8) в июле внесло в парламент правительство.

Поводом для внесения изменений в статью 346.17 Налогового кодекса (НК) РФ стало постановление Конституционного суда (КС) РФ. В январе 2025 года суд подтвердил наличие неопределенности в налогообложении упомянутых сделок. Оплата доли деньгами не является облагаемым по УСН доходом, но ситуация с оплатой доли имуществом не регламентирована, что приводит к различным трактовкам.

КС РФ поручил правительству РФ устранить неопределенность, а до внесения изменений в НК РФ установил временные правила для компаний на УСН: при оплате доли уходящего совладельца имуществом налог должен взиматься с экономической выгоды ООО в виде рыночной стоимости доли, определяемой на момент после перехода ее к компании.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, налогообложение будет увязано с действительной стоимостью выкупаемой за счет имущества доли. В такой ситуации доходом ООО, использующего УСН, будет считаться действительная стоимость упомянутой доли на следующий день после передачи актива. При этом документ не предусматривает возможность уменьшения дохода на расходы, связанные с выплатой действительной стоимости доли.

В июне 2025 года Госдума приняла в первом чтении другой законопроект правительства – о сокращении перечня случаев, когда для выплат бывшим совладельцам компании используется действительная, а не рыночная стоимость доли.

Действующие правила обязывают компании выплатить за долю своему бывшему совладельцу ее действительную цену, которая соответствует пропорциональной части стоимости чистых активов общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Однако часто участники не согласны с оценкой, определенной обществом, и обращаются в суд, который назначает экспертизу для определения рыночной стоимости доли.

Правительство предложило разрешить совладельцам ООО обращаться в свои компании во внесудебном порядке с заявлением о выплате рыночной стоимости доли. Последняя должна определяться оценщиком на последний день отчетного периода, предшествовавшего дню обращения участника с требованием.