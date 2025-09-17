Поиск

Парламентарии РФ и КНР обсудили регулирование ИИ и защиту исторической памяти

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы и Всекитайского собрания народных представителей на заседании рабочей группы обсудили вопросы формирования законодательства в сфере искусственного интеллекта, и защиты исторической памяти, сообщает официальный сайт Думы.

Отмечается, что перед началом встречи к членам совместной депутатской рабочей группы при межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, которые приводятся на сайте, среди ключевых вопросов, вынесенных на рассмотрение, - актуальные для обеих стран темы: формирование законодательства в области искусственного интеллекта, сохранение и защита исторической памяти и общей истории, развитие молодежных обменов.

Заседание депутатской группы прошло сегодня в Москве под руководством заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова и заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа.

25-26 августа состоялся официальный визит председателя Государственной Думы в КНР. В Пекине Вячеслава Володина принял председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в столице Китая прошли его переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.

Госдума Вячеслав Володин КНР
