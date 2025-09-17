Поиск

Ушел из жизни балетмейстер Юрий Папко

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России, балетмейстер Юрий Папко скончался на 86-м году жизни, сообщили в Большом театре.

"На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром", - говорится в сообщении театра.

Уточняется, что прощание с Папко пройдёт 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (ул. Большая Грузинская 13). Отпевание начнётся в 13 часов.

Папко окончил Московское хореографическое училище, после поступил в балетную труппу Большого театра. В 1960-1970-е годы был одним из её ведущих характерных танцовщиков. Как уточнили в театре, помимо разнообразных народно-характерных танцев, которые он исполнял в балетах и операх, в его репертуар входили многие значимые партии классического и современного балетного репертуара, в том числе Эспада ("Дон Кихот", хореография А. Горского), Куман ("Половецкие пляски", хореография К. Голейзовского), Меркуцио ("Ромео и Джульетта" в постановке Л. Лавровского), Лесничий ("Жизель", редакция Л. Лавровского), Незнакомец и Визирь ("Легенда о любви", хореография Ю. Григоровича). В разные годы был руководителем мимического ансамбля и педагогом-репетитором по сценическому движению оперной труппы.

Юрий Папко Большой театр
