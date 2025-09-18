Корабли Каспийской флотилии отработали задачи по защите объектов морской экономики и судоходства

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - На Каспийской флотилии (КФл) завершилось командно-штабное учение (КШУ) по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море, сообщила пресс-служба КФл.

"По замыслу учения в акватории Каспийского моря были обнаружены корабли условного противника, которые намеревались совершить удар по военным объектам и гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Тактическая группа кораблей флотилии вступила в артиллерийский бой и уничтожила назначенные цели огнём из 100-мм артиллерийских установок А-190", - говорится в сообщении.

Также экипажи кораблей отработали защиту от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов в море. "Моряки-каспийцы выполнили стрельбы из 14,5-мм пулеметов КПВТ по имитаторам БЭКов и БПЛА с постановкой пассивных помех корабельными комплексами ПК-10", - информирует пресс-служба.

По ее данным, в ночное время экипажами "отрабатывались мероприятия противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде с выполнением профилактического гранатометания ручными гранатами РГД-5 и противодиверсионными гранатомётами ДП-61".

Всего к КШУ, которые прошли под руководством командующего флотилией Олега Зверева, привлекалось более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, расчёты береговых ракетных комплексов и более 100 единиц военной и специальной техники, было выполнено свыше 25 учебно-боевых упражнений с практическим применением оружия, сообщила пресс-служба.