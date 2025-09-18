Массированная атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в ряде населенных пунктов Ростовской области, сообщил избранный глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе", - написал Слюсарь.

В ночь на 17 сентября над Ростовской областью были уничтожены и перехвачены три украинских беспилотника. Дроны были сбиты в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах.