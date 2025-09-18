Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%, лидируют Норникель и Яндекс

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил умеренный рост по большинству blue chips на фоне позитивных данных Росстата по инфляции, также игроки продолжают оценивать поступающие санкционные новости; сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,3%, превысив 2820 пунктов.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2821,64 пункта (+0,3%); лидерами роста выступили акции "Норникеля" (+0,9%) и "Яндекса" (+0,9%), остальные blue chips на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составляет 82,9987 руб. (+16,28 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,02% с 8,10% на 8 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Ранее в среду стало известно, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,1% после увеличения на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября аналитики ожидали повышения цен производителей в августе на 0,4%. За январь-август снижение цен промпроизводителей составило 2,1%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило в среду, что ряд европейских дипломатов считает, что президент США Дональд Трамп ставит перед ЕС условия, при выполнении которых, по его словам, Вашингтон согласится нарастить санкционное давление на РФ, таким образом, чтобы Евросоюз не мог их выполнить.

"Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть - это явно тяжелая задача для Европы", - информирует издание.

Одновременно с этим, по словам собеседников газеты, знающих о разговорах Трампа с европейскими лидерами, президент с начала украинского кризиса призывал Европу воспользоваться замороженными российскими активами. Однако европейская сторона, изучая способы применить активы для помощи Киеву, не желает их изымать, опасаясь последствий.

WSJ отмечает, что сложности, с которыми сталкивается ЕС в связи с требованиями Трампа, демонстрируют проблемы союза с попытками оказать давление на РФ. Ранее Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. Но в среду газета Handelsblatt информировала, что предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу. Вместе с тем агентство Bloomberg передавало, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, поводом для покупок изрядно подешевевших за последние дни российских акций стало сообщение Банка России, согласно которому инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до минимальных за год 12,6% с августовского уровня 13,5%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с инфляционными ожиданиями сейчас важнее, чем какой-либо другой фактор, поскольку именно они влияют на зацикливание инфляции. Поэтому инвесторы восприняли новость позитивно.

Между тем санкционный фон остается сдерживающим фактором для рынка. Так, Евросоюз продолжает готовить 19-й пакет антироссийских санкций, который, как ожидается, представят уже в пятницу. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет будет нацелен на банки и энергетику, а также предусматривает ускоренный отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива. Эти инициативы негативно воспринимаются инвесторами, так как усиливают риски для экспортно-ориентированных компаний, особенно в энергетическом секторе, и создают дополнительную неопределенность в отношении поступлений валютной выручки, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа вернулся в боковик 2700-2850 пунктов и находится в локальном нисходящем тренде после переговоров президентов РФ и США на Аляске. Возможно, что вскоре индекс вернется в район 2850 пунктов и выше, но это зависит от риторики ЦБ РФ и статистики по инфляции c инфляционными ожиданиями, считает Лозовой.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%), но подрос Dow Jones (+0,6%).

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года. При этом базовый сценарий предполагает, что влияние введенных президентом страны Дональдом Трампом импортных пошлин на инфляцию будет кратковременным, отметил глава регулятора. По его словам, скорость и масштабы этого влияния уже снизились.

Тем не менее Пауэлл связывает ускорение инфляции в стране прежде всего с динамикой цен на товары. "Мы начали видеть, что цены на товары проявляются в ускорении инфляции, и более того, рост цен на товары обеспечивает основную часть этого ускорения или даже его целиком за этот год", - сказал руководитель ЦБ.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,7%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под умеренным давлением продаж.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,84 за баррель (-0,2%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,91 за баррель (-0,2%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.