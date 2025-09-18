Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает в четверг представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Самара ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил он.

За полтора часа до этого такие же ограничения ввели для аэропорта Саратова ("Гагарин").

Ранее в ночь на четверг останавливал работу аэропорт Волгограда. Ограничения на полеты действовали в течение четырех часов.