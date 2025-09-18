Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Эта обязанность будет закреплена в регулировании

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует закрепить в регулировании обязанность биржевых площадок по внедрению мер противодействия дестабилизации цен акций, а также право регулятора устанавливать размеры ценовых границ для торговых сессий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В проекте основных направлений развития российского финансового рынка на 2026-2028 годы ЦБ отметил, что качество ценообразования на ценные бумаги имеет важное значение для поддержания доверия на рынке, и принятые меры в отношении ценовых границ показали свою эффективность.

Сейчас максимальное изменение цен для всех акций в период утренней и вечерней сессий составляет 10%, для третьего эшелона во время основной сессии - 22%, на торгах выходного дня - 3%.

Текущие значения ценовых границ установлены предписаниями ЦБ.