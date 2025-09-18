Поиск

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Эта обязанность будет закреплена в регулировании

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует закрепить в регулировании обязанность биржевых площадок по внедрению мер противодействия дестабилизации цен акций, а также право регулятора устанавливать размеры ценовых границ для торговых сессий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В проекте основных направлений развития российского финансового рынка на 2026-2028 годы ЦБ отметил, что качество ценообразования на ценные бумаги имеет важное значение для поддержания доверия на рынке, и принятые меры в отношении ценовых границ показали свою эффективность.

Сейчас максимальное изменение цен для всех акций в период утренней и вечерней сессий составляет 10%, для третьего эшелона во время основной сессии - 22%, на торгах выходного дня - 3%.

Текущие значения ценовых границ установлены предписаниями ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Аэропорт Оренбурга ограничил работу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Военная операция на Украине

43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Что произошло за день: среда, 17 сентября

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });