Мишустин заявил о плавной адаптации экономики и сохранении ее движения вперед

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика адаптируется к сложившейся обстановке и сохраняет "продвижение вперед", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах - от социальной до инфраструктуры и технологий", - заявил Мишустин, который в четверг выступил с видеообращением к участникам Московского финансового форума - 2025.

Он напомнил о начале реализации новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом на срок до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них - дальнейшее повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического лидерства, финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности", - сказал Мишустин.