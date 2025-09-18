Поиск

Мишустин заявил о плавной адаптации экономики и сохранении ее движения вперед

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика адаптируется к сложившейся обстановке и сохраняет "продвижение вперед", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах - от социальной до инфраструктуры и технологий", - заявил Мишустин, который в четверг выступил с видеообращением к участникам Московского финансового форума - 2025.

Он напомнил о начале реализации новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом на срок до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них - дальнейшее повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического лидерства, финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Аэропорт Оренбурга ограничил работу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Военная операция на Украине

43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Что произошло за день: среда, 17 сентября

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });