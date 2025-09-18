Поиск

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Фото: Минцифры Республики Татарстан

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве в целях внедрения современных цифровых решений для борьбы с коррупцией, мошенничеством, злоупотреблениями в сфере закупок, недопущения налоговых нарушений и проявления должной осмотрительности.

Документ подписан 18 сентября на площадке международного форума Kazan Digital Week - 2025 заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Татарстан Булатом Габдрахмановым и директором по развитию бизнеса Группы "Интерфакс" Александром Векличем.

Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере экономической безопасности и комплаенса, направленное на использование современных цифровых систем для выявления конфликта интересов при работе с контрагентами и персоналом, противодействия коррупции и мошенничеству, автоматизации контрольных процедур.

Соглашение предусматривает сотрудничество с антимонопольными органами Татарстана в целях внедрения новых IT-решений в сферу государственных закупок и организацию обучения сотрудников контрольно-надзорных органов республики практике использования цифровых технологий.

Одним из направлений сотрудничества станет возможное использование принадлежащей "Интерфаксу" системы СПАРК для создания цифровых профилей предпринимателей республики Татарстан, объективной оценки эффективности мер поддержки бизнеса и предпринимательства.

Особое внимание стороны намерены также уделять развитию сотрудничества с университетами Татарстана, а именно активному участию Группы "Интерфакс" в учебном процессе, научных проектах и разработке образовательных программ, курсов и методических пособий, привитии выпускникам навыков решения различных задач с использованием современных IT-систем, обеспечении повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих.

"Татарстан является одним из признанных лидеров в сфере цифровизации. Сегодня наша задача - не только развивать собственные технологии, но и через сотрудничество создавать конкурентные цифровые решения и выводить их на международные рынки", - заявил Булат Габдрахманов, комментируя подписание соглашения. "Такое партнёрство с "Интерфаксом" открывает новые возможности для экспорта, укрепляет позиции наших компаний в глобальной экономике и делает бренд "Цифрового Татарстана" узнаваемым во всём мире", - подчеркнул он.

По словам Александра Веклича, "с помощью IT-решений "Интерфакса" Минцифры Татарстана сможет успешно реализовать новые масштабные проекты, а субъекты экономической жизни республики получат дополнительные возможности для минимизации рисков, строгого соблюдения законодательства и развития бизнеса".

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых цифровых систем в сфере В2В, одно из ведущих в стране и цитируемых в мире российских информационных агентств.

