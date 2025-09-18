Сохранение стабильного достатка за последние два-три месяца отмечают 69% россиян

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (69%) отмечают, что за последние два-три месяца они сохранили стабильный достаток, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Чаще остальных о стабильности своего материального положения говорят сограждане старше 60 лет (75%), отмечают социологи.

Согласно опросу, повысить уровень своего достатка за данный период удалось каждому десятому (10%), среди молодёжи 18-30 лет такую динамику изменения материального положения отмечают более четверти респондентов (28%).

В свою очередь, о понижении своего достатка за данный период говорят 20% участников опроса, среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 28%, показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, оставшиеся 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 5-7 сентября 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.