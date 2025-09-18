Поиск

Сохранение стабильного достатка за последние два-три месяца отмечают 69% россиян

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (69%) отмечают, что за последние два-три месяца они сохранили стабильный достаток, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Чаще остальных о стабильности своего материального положения говорят сограждане старше 60 лет (75%), отмечают социологи.

Согласно опросу, повысить уровень своего достатка за данный период удалось каждому десятому (10%), среди молодёжи 18-30 лет такую динамику изменения материального положения отмечают более четверти респондентов (28%).

В свою очередь, о понижении своего достатка за данный период говорят 20% участников опроса, среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 28%, показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, оставшиеся 1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 5-7 сентября 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Песков подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават"

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });