Россия и Китай наметили перспективы расширения торговли продукцией АПК

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - РФ и Китай наметили перспективы расширения торговли продукцией АПК, в том числе за счет поставок озимой пшеницы из РФ и мяса кроликов из Китая, сообщает Россельхознадзор по итогам 13-го заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции.

Российскую сторону возглавлял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, китайскую - заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.

Согласно сообщению, итогом заседания стало согласование 39 пунктов договоренностей. Речь, в частности, идет о расширения списка российских предприятий по производству говядины и свинины, а также номенклатуры уже разрешённой к поставкам российской продукции. Китайские коллеги сообщили о возможности начала поставок в КНР гречневых, пшенных, кукурузных хлопьев, рапсового и льняного технических масел, а также пищевого соевого шрота без прохождения процедуры анализа фитосанитарных рисков.

"Обозначены дальнейшие шаги по доступу российской продукции на рынок Китая, а именно готовой мясной продукции из говядины, свинины и мяса птицы; баранины, живого крупного рогатого скота и его генетического материала, технического и кормового жира, коллагена и желатина и другой животноводческой продукции; ячменного, пшеничного овсяного, ржаного солода; озимых пшеницы и ячменя; разрешения поставок рапса со всей территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы взаимных поставок кормов как для продуктивных, так и непродуктивных животных. Затрагивались также вопросы аттестации китайских предприятий по производству мясу птицы, кролика, яичной продукции для поставок в РФ, доступа инкубационных яиц, перьевой продукции и свиного кишечного сырья.

На заседании достигнуты договоренности по оперативному взаимодействию в регистрации российских предприятий в системе CIFER, подтверждению сертификатов и нотификаций, а также электронной сертификации; по согласованию и подписанию протокола о фитосанитарных требованиях к экспорту семенного и посадочного материала из Китая в РФ, по подписанию протоколов о фитосанитарных требованиях к машу (бобам мунг) и пшеничным отрубям, согласование которых с китайскими коллегами завершено.

Россельхознадзор также сообщил, что в этом году поставки продукции животного происхождения из Китая в РФ выросли на 34% по сравнению с 2024 годом. Увеличился импорт по всем основным видам: почти в 1,7 раза - кормов и кормовых добавок, на 24% - рыбной продукции, на 16% - мяса птицы. Экспорт российских мясных продуктов в Китай вырос на 17%, сухой молочной продукции - на 6%.

"Поставки зерновой продукции в Китай в текущем году уже превысили 3,2 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 94 тыс. тонн, прежде всего за счет увеличения экспорта кукурузы в 3 раза, семян подсолнечника - в 1,7 раза, семян льна - на 38%, гречихи - на 22%, соевых жмыхов - в 8 раз", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в этом году Китай заметно нарастил поставки плодоовощной продукции в РФ - на 46%, до 697 тыс. тонн. В частности, ввоз картофеля увеличился в четыре раза, лука - в два раза, капусты - в 1,7 раза, яблок - на 34%, огурцов - на 28%.